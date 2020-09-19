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В Україні за добу підтвердили 3240 нових випадків COVID-19

Автор: Максим Зайченко

За останню добу в Україні підтвердили 3240 нових випадків коронавірусної хвороби. Найбільше нових заражень в Тернопільській, Одеській, Львівській областях та Києві.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки та оборони.

З початку пандемії в Україні на коронавірус захворіло 172 712 осіб. З них 76 754 вже побороли хворобу, у тому числі 1268 - за вчора.

За минулу добу від COVID-19 померли 48 людей, а загальне число жертв хвороби становить 3516 осіб.

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Найбільше нових випадків зафіксували у Тернопільській (+311), Одеській (+281), Львівській (+260) областях і Києві (+400).

Також повідомлялося, що Україна посіла 5 місце в Європі за новими випадками COVID-19. За загальною кількістю виявлених випадків хвороби Україна займає у світі вже 25 місце.

Нагадаємо, у МОЗ прогнозують, що в Україні буде стрімке зростання захворювань на коронавірус.

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