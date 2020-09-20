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В Україні за добу підтвердили 2966 нових випадків COVID-19

Автор: Максим Зайченко

За останню добу в Україні підтвердили 2966 нових випадків коронавірусної хвороби. Найбільше нових інфікованих в Харківській, Одеській, Тернопільській областях та Києві.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки та оборони.

З початку пандемії в Україні COVID-19 заразилися 175 678 осіб. Померли від хвороби 3557 осіб.

За вчора від коронавірусу в країні вилікувались 758 осіб та 41 особа померла від недуги.

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Найбільше нових інфікованих у Харківській (+424), Тернопільській (+231), Одеської (+217) областях і Києві (+343).

Нагадаємо, днями раніше в Україні з коронавірусом госпіталізували 669 осіб. Це найбільша кількість госпіталізованих з початку пандемії.

Крім цього, раніше Міністерство охорони здоров'я оновило список країн, в яких сама складна епідеміологічна ситуація.

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