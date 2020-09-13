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В Україні за добу підтвердили 2476 нових випадків коронавірусу

Автор: Максим Зайченко

В Україні за останню добу підтвердили 2476 нових випадків коронавірусної хвороби. Найбільше нових заражень в Києві, Тернопільській та Харківській областях.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки та оборони.

З початку пандемії в Україні коронавірусом заразилися 154 335 осіб. Одужали 68 893 людини, з яких 547 - за вчора.

Від COVID-19 померли 3178 осіб (+30).

Найбільше нових заражень в Києві (+310), Харківській (+180) та Тернопільській (+225) областях.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я з 2021 року змінює алгоритм виклику "швидкої допомоги". Виклики будуть ділити на чотири категорії.

Зазначимо, до цього в Україні два дні поспіль фіксували понад 3 000 випадків коронавірусної хвороби. Найбільше нових заражених було в Харківській, Тернопільській областях, а також у Києві.

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