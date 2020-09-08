В Україні за добу підтвердили 2411 нових випадків коронавірусу

В Україні за минулу добу підтвердили 2411 нових випадків коронавірусу. Найбільше випадків зафіксували в Києві, Харківській, Одеській та Львівській областях.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.

Всього з початку пандемії в країні захворіли 140 479 осіб. Одужали 63 546, з них 940 за добу. Померли 2 934 (+57).

Найбільше нових випадків в Києві (+235), у Харківській (+230), Одеської (+196), Львівській (+192) та Тернопільській (+190) областях.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Київ і ще 17 областей не готові до ослаблення карантину.

Також повідомлялося, що в липні 2020 року 40% українців вважали, що епідемія коронавірусу є загрозою.

Крім цього у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що нинішня пандемія коронавірусу не є останньою, закликавши світове співтовариство готуватися до нової.

Додамо, в Україні вакцина проти COVID-19 для масового використання може з'явитися в березні 2021 року, при цьому країна зможе отримати вакцини для 20% населення.