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В Україні за добу підтвердили 2174 випадків COVID-19

Україна, Понеділок 07 вересня 2020 08:45
В Україні за добу підтвердили 2174 випадків COVID-19
Фото: людина в масці (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні за минулу добу, 6 вересня, підтвердили 2174 нових випадків коронавірусу. Найбільше випадків у Києві, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.

Всього з початку пандемії в країні захворіли 138 068 осіб. Одужали 62 606, з них 379 за добу. Померли 2877 (+31).

Найбільше нових випадків в Києві (+244), у Львівській (+186), Тернопільській (+165), Чернівецькій (+163) та Івано-Франківській (+161), областях.

Нагадаємо, з 7 вересня в Україні набуло чинності нове карантинне зонування, в "червону зону" потрапили Івано-Франківськ, Тернопіль, Чернівці.

Також РБК-Україна писало, що Київ та 17 областей України не відповідають мінімальним вимогам для пом'якшення карантину.

Відзначимо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в уряді очікують до кінця вересня щодня близько 3 тисяч нових випадків коронавірусу.

Також повідомлялося, що, за прогнозами РНБО, к Детально 25 жовтня кількість хворих коронавірусом в Україні може скласти 360 тисяч чоловік.

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