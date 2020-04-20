ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні за добу на коронавірус захворіли понад 40 медиків

Новини » Коронавірус     20.04.2020 - 09:56
В Україні за добу на коронавірус захворіли понад 40 медиків
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

При цьому одужали від коронавірусу 4 медики

За минулу добу зараження коронавірусом підтвердили у понад 40 медичних працівників. Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Степанова, серед нововиявлений випадків коронавірусу 16 дітей та понад 40 медпрацівників. При цьому одужали від хвороби вчора троє дітей та четверо медиків.

"За минулу добу на коронавірус захворіла 261 особа, з них 16 дітей та 43 медпрацівники, 78 осіб госпіталізовано. Зафіксовано 10 летальних випадків, але 12 пацієнтів одужали", - повідомив Степанов.

20.04.2020 Олнайн-брифінг щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції

Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою Міністра охорони здоров’я України Максима Степанова

Опубліковано Міністерство охорони здоров'я України Неділя, 19 квітня 2020 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що число нових випадків зараження коронавірусом в Україні скорочується третій день поспіль. За минулу добу лабораторно підтвердили 261 випадок захворювання на COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що вірусолог спрогнозувала пік коронавірусу в Україні восени. При цьому вірусолог сподівається, що влітку коронавірус не буде активно поширюватися.

В Україні число нових випадків COVID-19 скорочується третій день поспіль Вірусолог розповіла, коли чекати піку епідемії коронавірусу
Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїнимедикиКоронавірус
News
On Top