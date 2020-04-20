В Україні за добу на коронавірус захворіли понад 40 медиків

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

При цьому одужали від коронавірусу 4 медики

За минулу добу зараження коронавірусом підтвердили у понад 40 медичних працівників. Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Степанова, серед нововиявлений випадків коронавірусу 16 дітей та понад 40 медпрацівників. При цьому одужали від хвороби вчора троє дітей та четверо медиків.

"За минулу добу на коронавірус захворіла 261 особа, з них 16 дітей та 43 медпрацівники, 78 осіб госпіталізовано. Зафіксовано 10 летальних випадків, але 12 пацієнтів одужали", - повідомив Степанов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що число нових випадків зараження коронавірусом в Україні скорочується третій день поспіль. За минулу добу лабораторно підтвердили 261 випадок захворювання на COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що вірусолог спрогнозувала пік коронавірусу в Україні восени. При цьому вірусолог сподівається, що влітку коронавірус не буде активно поширюватися.