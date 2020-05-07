В Україні за добу від коронавірусу одужали 299 осіб

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що в Україні від коронавірусної інфекції одужали 299 пацієнтів. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Як він повідомив, загалом в країні зареєстровано 2396 одужалих від коронавірусу.

"В Україні 13 691 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 340 летальних, 2396 пацієнтів одужало", - сказав Степанов.

Нагадаємо, вчора Степанов заявив, що в Україні вже другий день поспіль від коронавірусної інфекції одужує понад 200 осіб.

Також РБК-Уркаїна раніше повідомляло, що в Чернівецькій області за минулу добу вилікувались ще 42 пацієнта з коронавірусом COVID-19. всього в області одужали вже 217 пацієнтів.

Крім того, в Україні зафіксували ріст нових випадків коронавірусу COVID-19, за добу заразились 507 людей. Вчора повідомлялось про 487 нових випадків COVID-19, це на 20 людей менше, ніж сьогодні. Таким чином фіксується ріст динаміки заражених.

Разом з тим, за минулу добу від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 13 українців.