В Україні за добу від коронавірусу померли 7 хворих

В Україні за добу зафіксували 7 нових летальних випадків, пов'язаних із захворюванням коронавірусом. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

За даними МОЗ, станом на ранок 7 квітня в Україні померли 45 пацієнтів, хворих на коронавірусну інфекцією.

Нагадаємо, станом на вечір, 6 квітня, було відомо про 38 летальних випадків.

Як писало РБК-Україна, прем'єр-міністр Денис Шмигаль у понеділок заявив, що за минулу добу відсоток хворих коронавірусною інфекцією в Україні знизився.

Зокрема, з 1319 зафіксованих випадків захворювання за добу було виявлено 68 заражень. Це значно менше, ніж у попередні дні. Шестеро людей померли через важкі хронічні хвороби, підкреслив глава уряду.

Додамо також, МОЗ інформував, що на 9:00 понеділка, 6 квітня, в Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужали.

Станом на ранок 7 квітня, в Україні лабораторно підтверджено 1462 випадків зараження коронавірусом, 28 пацієнтів одужало.