В Україні за добу госпіталізували рекордну кількість хворих на коронавірус

Станом на 21 серпня в Україні зафіксували новий антирекорд. Він пов'язаний з кількістю госпіталізованих за добу.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Крім того, за минулу добу захворіло ще 2106 осіб.

"Госпіталізовано 487 людей і це найбільша кількість людей, які були госпіталізовані за добу від початку пандемії", - заявив він.

Нагадаємо, в Україні виявили більше 100 тисяч випадків коронавірусу, найскладніша епідеміологічна ситуація в Харківській, Львівській, Івано-Франківській областях та Києві.

Зазначимо, в Україні змінили зони карантину в залежності від епідеміологічної ситуації.

Крім того, за добу 19 серпня в Україні вперше виявили понад дві тисячі нових випадків коронавируса.

РБК-Україна писало, що під час минулого перерозподілу на зони карантину до "жовтого списку" потрапили Харків, Одеса та Ужгород.

"Госпіталізовано 487 людей і це найбільша кількість людей, які були госпіталізовані за добу від початку пандемії", - заявив Степанов.