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В Україні за добу ще 717 людей захворіли COVID-19

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу виявили 717 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень за добу в Києві, Донецькій та Запорізькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

В Україні за добу госпіталізували 507 осіб; летальних випадків - 15; одужало - 459 осіб. Протестували за вчора методом ПЛР - 20 673 особи, методом ІФА - 8 592 особи, експрес-тестами - 16 979 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (189), Донецькій (70), Запорізькій (53), Одеській (47) та Херсонській (43) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 2 250 061 особа;
  • одужали - 2 185 339 осіб;
  • летальних випадків - 52 891.

Нагадаємо, у МОЗ не виключають введення привілеїв для COVID-вакцинованих під час локдауну.

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COVID-19