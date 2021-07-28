В Україні за добу ще 717 людей захворіли COVID-19

В Україні за минулу добу виявили 717 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень за добу в Києві, Донецькій та Запорізькій областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
В Україні за добу госпіталізували 507 осіб; летальних випадків - 15; одужало - 459 осіб. Протестували за вчора методом ПЛР - 20 673 особи, методом ІФА - 8 592 особи, експрес-тестами - 16 979 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (189), Донецькій (70), Запорізькій (53), Одеській (47) та Херсонській (43) областях.
За весь час пандемії в Україні: