В Україні за добу кількість нових COVID-випадків зросла вдвічі. Захворіли ще 6552 людини

В Україні за минулу добу виявили 6552 нових випадки коронавірусу. Найбільше нових випадків у Дніпропетровській та Харківській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
Зазначимо, що вчора МОЗ повідомив про 3007 нових випадки зараження коронавірусом, а сьогодні - вдвічі більше.
За добу:
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (595), Харківській (547), Донецькій (528), Запорізькій (500), областях та м. Київ (461).
За весь час пандемії в Україні: