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В Україні за добу кількість нових COVID-випадків зросла вдвічі. Захворіли ще 6552 людини

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу виявили 6552 нових випадки коронавірусу. Найбільше нових випадків у Дніпропетровській та Харківській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Зазначимо, що вчора МОЗ повідомив про 3007 нових випадки зараження коронавірусом, а сьогодні - вдвічі більше.

За добу:

  • госпіталізували - 1 288 осіб;
  • летальних випадків - 143;
  • одужали - 2 927 осіб;
  • протестували методом ПЛР - 31 051 особа, методом ІФА - 9 067 осіб, експрес-тестами - 25 694 особи.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (595), Харківській (547), Донецькій (528), Запорізькій (500), областях та м. Київ (461).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 2 401 956 осіб;
  • одужали - 2 248 071 особа;
  • летальних випадків - 55 863.
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