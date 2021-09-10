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В Україні за добу 3 615 нових випадків коронавірусу

Автор: Инна Собора

Протягом минулої доби, 9 вересня, в Україні зафіксовано 3 615 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Серед хворих 348 дітей та 61 медпрацівник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

За минулу добу госпіталізовані 1 056 людей, летальних випадків - 76, одужали – 1 310 людей.

За добу протестовали близько 60 тисяч людей різними методами.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (406), Харківській (341), Львівській (292), Чернівецькій (235) та Одеській (235) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 310 554 людей.

Нагадаємо, 8 вересня в Україні виявили 3663 нових випадки коронавірусу.

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Коронавірус