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В Україні за добу 1106 нових випадків COVID-19

Україна, Субота 25 липня 2020 09:31
В Україні за добу 1106 нових випадків COVID-19
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

При цьому побороли недугу 611 осіб

За останню добу в Україні підтвердили 1106 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень зафіксували в Рівненській, Львівській областях та Києві.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки та оборони.

Так, за весь час в Україні підтвердили вже 63 929 випадків COVID-19. При цьому 35 497 осіб вже одужали, з яких 611 - за добу.

За останні 24 години померли від недуги 19 осіб, а загальне число жертв становить 1 590 осіб.

Найбільше нових випадків хвороби зафіксували у Рівненській (143), Львівській (114) областях і Києві (129).

Нагадаємо, вчора в РНБО повідомляли про 972 нових випадки коронавірусу і 20 жертв.

Крім цього, ВООЗ зафіксувала черговий антирекорд заражень на COVID-19.

Раніше Кабінет міністрів прийняв рішення про продовження адаптивного карантину в Україні до 31 серпня.

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