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В Україні за добу понад 1100 нових випадків COVID-19

Україна, Неділя 02 серпня 2020 08:59
В Україні за добу понад 1100 нових випадків COVID-19
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

При цьому 235 осіб одужали

В Україні за останню добу підтвердили 1112 нових випадків COVID-19. Найбільше нових випадків виявили в Івано-Франківській, Львівській областях та Києві.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки та оборони.

Так, в Україні вже підтвердили 72 168 випадків коронавірусної хвороби. При цьому 39 543 особи, з яких 235 - за останню добу.

За добу померли від хвороби 16 осіб. Загальне число жертв становить 1725 осіб.

Найбільше нових випадків COVID-19 за добу виявили в Івано-Франківській (115), Львівській областях (112) та Києві (110).

Зазначимо, в Україні п'ять днів поспіль фіксують понад 1000 нових випадків коронавірусу.

Раніше у ВООЗ заявили, що пандемія COVID-19 досі загрозлива і триватиме ще довго.

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