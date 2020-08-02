В Україні за добу понад 1100 нових випадків COVID-19

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

При цьому 235 осіб одужали

В Україні за останню добу підтвердили 1112 нових випадків COVID-19. Найбільше нових випадків виявили в Івано-Франківській, Львівській областях та Києві.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки та оборони.

Так, в Україні вже підтвердили 72 168 випадків коронавірусної хвороби. При цьому 39 543 особи, з яких 235 - за останню добу.

За добу померли від хвороби 16 осіб. Загальне число жертв становить 1725 осіб.

Найбільше нових випадків COVID-19 за добу виявили в Івано-Франківській (115), Львівській областях (112) та Києві (110).

Зазначимо, в Україні п'ять днів поспіль фіксують понад 1000 нових випадків коронавірусу.

Раніше у ВООЗ заявили, що пандемія COVID-19 досі загрозлива і триватиме ще довго.