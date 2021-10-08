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В Україні стрімко зростає кількість COVID-випадків: за добу захворіли більше 16 тисяч людей

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні повідомили про 16 362 нових випадки коронавірусу. За добу найбільше заражень в Одеській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

За добу госпіталізували 3 526 осіб; летальних випадків - 241; одужали - 4 720 осіб. Протестували методом ПЛР - 53 211 осіб, методом ІФА - 10 100 осіб, експрес-тестами - 43 558 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1418), Дніпропетровській (1345), Львівській (1237), Харківській (1025) та Донецькій (949) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 2 514 005 осіб;
  • одужали - 2 282 482 особи;
  • летальних випадків - 58 081.
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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус