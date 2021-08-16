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В Україні стартують продажі оновленого Renault Duster

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Київ, Понеділок 16 серпня 2021 15:27
В Україні стартують продажі оновленого Renault Duster Фото: Оновлений Renault Duster (Renault)
Автор: Вадим Добровольский

Ціна на новинку стартує з позначки 364 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу компанії "Рено Україна".

У той час як у світі бюджетний кросовер Duster вже випускається у другому поколінні, на нашому ринку як і раніше представлена модель першої генерації. Поки невідомо, коли "другий" Duster добереться до нас, зате в компанії підготували для ветерана, що випускається з 2010 року, чергове косметичне оновлення.

Нововведення торкнулися, головним чином, оснащення. Так, однією з особливостей оновленого Duster стала нова мультимедійна система з 8-дюймовим екраном і функцією бездротового дублювання смартфона.

В Україні стартують продажі оновленого Renault Duster

Також поліпшена ергономіка, мактериали обробки салону стали якісніше, в палітрі кольорів кузова з'явився новий помаранчевий відтінок, додані нові варіанти 16-дюймових коліс.

Моторна лінійка оновленого Duster включає Бензиновий двигун 1.6 TCe потужністю 115 к.с. з 5-ступінчастою або 6-ступінчастою механічною короюкою передач на вибір і турбодизель 1.5 dCi потужністю 110 к. сс (6-ступінчаста МКП і "робот" з подвійним зчепленням). Також для бензинової версії є можливість встановлення заводського ГБО.

В Україну поставляються автомобілі, зібрані на заводі Renault в румунському місті Пітешті.

Раніше повідомлялося, як не стати жертвою шахраїв при продажу або купівлі автомобіля.

Нагадавши, пільгове розмитнення "євроблях" дало збій. Штрафи за" євробляхи " в Україні почали надходити друзям і родичам їх власників.

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