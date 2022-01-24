В Україні стартує кампанія вакцинації дітей від поліомієліту: у МОЗ назвали дату

"З 1 лютого в Україні стартує кампанія щеплення від поліомієліту дітей до 6 років, які не отримали необхідної кількості доз відповідно до Національного календаря щеплень", - написав у Facebook Кузін.

Головний санлікар уточнив, що мова йде про дітей з 6 місяців. За його словами, це перший етап реакції на виявлений у 20 дітей з Рівненської та Закарпатської областей поліомієліт. Він триватиме три тижні.

Кузін додав, що в Україні станом на 1 грудня минулого року лише 73,3% дітей віком до 1 року отримали всі необхідні три дози щеплень від поліомієліту. Згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я, цей показник повинен становити не менше 95%.

Найкраща ситуація з вакцинацією дітей від поліомієліту відзначається в Києві (89,6%), Сумській (87,6%) і Черкаській (87,2%) областях. Найгірша - у Закарпатській (60,8%), Івано-Франківській (62,7%) та Херсонській (64,5%).

Кузін зазначив, що кампанія вакцинації від поліомієліту пройде у два етапи: