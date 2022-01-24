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В Україні стартує кампанія вакцинації дітей від поліомієліту: у МОЗ назвали дату

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Україні розпочинається кампанія вакцинації дітей віком від 6 місяців до 6 років від поліомієліту. Щеплення почнуть робити з 1 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного санітарного лікаря України Ігоря Кузина.

"З 1 лютого в Україні стартує кампанія щеплення від поліомієліту дітей до 6 років, які не отримали необхідної кількості доз відповідно до Національного календаря щеплень", - написав у Facebook Кузін.

Головний санлікар уточнив, що мова йде про дітей з 6 місяців. За його словами, це перший етап реакції на виявлений у 20 дітей з Рівненської та Закарпатської областей поліомієліт. Він триватиме три тижні.

Кузін додав, що в Україні станом на 1 грудня минулого року лише 73,3% дітей віком до 1 року отримали всі необхідні три дози щеплень від поліомієліту. Згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я, цей показник повинен становити не менше 95%.

Найкраща ситуація з вакцинацією дітей від поліомієліту відзначається в Києві (89,6%), Сумській (87,6%) і Черкаській (87,2%) областях. Найгірша - у Закарпатській (60,8%), Івано-Франківській (62,7%) та Херсонській (64,5%).

Кузін зазначив, що кампанія вакцинації від поліомієліту пройде у два етапи:

  • перший охоплює дітей до 6 років, які не отримали всіх необхідних щеплень - їх в Україні близько 140 тисяч;
  • другий почнеться навесні.

Нагадаємо, 24 січня в Україні підтвердили другий випадок поліомієліту 2 типу. Захворювання виявили у дворічного хлопчика із Закарпатської області.

Відзначити, випадки захворювання на поліомієліт в Україні почали фіксувати восени минулого року.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниВакцинація