В Україні стабілізується ситуація з коронавірусом, - Степанов

Станом на сьогодні в Україні стабілізується ситуація з коронавірусом. За минулий тиждень, зокрема, зменшилась кількість госпіталізацій пацієнтів з COVID-19.

Про це на нараді у президента Володимира Зеленського заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає прес-служба президента.

За словами Степанова, в ситуації з поширенням коронавірусної інфекції спостерігається певна стабілізація.

Крім того, свіжу статистику на нараді навів прем'єр-міністр Денис Шмигаль - за добу 612 нових випадків, при цьому 385 пацієнтів одужали. На даний момент в Україні понад 26 тисяч активних хворих, а лідирують Львівська (99 нових випадків) та Закарпатська (79 нових випадків) області.

Голова Національної поліції Ігор Клименко доповів про штрафи закладів, які не дотримуються карантин. За останню добу закрито 143 розважальні заклади, зокрема нічні клуби і ресторани, на них склали 102 адмінпротоколи.

Нагадаємо, незважаючи на зниження захворюваності в Україні, сім регіонів досі не готові до ослаблення карантину.

Сьогодні стало відомо, що в Києві через спалах коронавірусу на карантин закрили гуртожиток.