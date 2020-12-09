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В Україні стабілізувалася ситуація з поширенням COVID-19, - Степанов

Київ, Середа 09 грудня 2020 09:04
В Україні стабілізувалася ситуація з поширенням COVID-19, - Степанов
Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Ситуація з поширенням коронавірусної хвороби в Україні стабілізувалася. У країні зменшилася кількість хворих, а також кількість госпіталізацій.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, в Україні вдалося збити "ураганне поширення коронавірусу" за рахунок введених раніше карантинних обмежень.

"Ситуація за кількістю хворих повністю стабілізувалася сьогодні. Якщо ми порівнюємо тижневу статистику, ми бачимо зменшення кількості хворих, зменшення кількості госпіталізованих", - сказав Степанов.

Міністр зазначив, що зменшення кількості нових заражень не пов'язано із зменшенням тестувань, а навпаки - кількість тестувань скоротилася через зменшення захворюваності.

"На сьогодні ми тестуємо людей, які мають ознаки коронавірусної хвороби або надходять до лікарні з пневмонією. Я маю на увазі тестування методом ПЛР. Отже, коли зменшується кількість звернень людей, які мають ознаки респіраторного захворювання, то зменшується і кількість тестувань", - додав Степанов.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу підтвердили трохи більше 12,5 тисячі нових випадків коронавірусу. При цьому одужали майже на дві тисячі осіб більше, ніж заразилися.

До цього Степанов повідомляв, що жорсткий карантин в країні навряд чи буде введено 2 січня. Зараз уряд працює над фінальною версією обмежень, які представлять сьогодні.

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