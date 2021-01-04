В Україні створюють реєстр COVID-вакцинованих. Зеленський просить прискоритися

В Україні може з'явитися реєстр осіб, яких вакцинували від коронавірусу. Президент Володимир Зеленський закликав Кабінет міністрів прискорити створення реєстру.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Глава держави також поставив завдання прискорити створення реєстру вакцинованих осіб", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, в кінці грудня в Раду внесли постанова про Національний план вакцинації населення України від коронавірусу, одним з пунктів якого є створення окремого реєстру вакцинованих осіб.

Однак Міністерство охорони здоров'я України подало пропозиції до постанови, серед яких виключити з документа створення окремого реєстру вакцинованих осіб.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив про необхідність отримання Україною перших партій вакцини в січні. Поки Україна не входить у перелік 92 країн програми COVAX, які пріоритетно отримають вакцини.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, Україна очікує поставки вакцини за програмою COVAX в першому кварталі 2021 року.

При цьому вакцинацію в Україні розраховують почати вже в лютому.