В Україні створена група з протидії розповсюдження коронавірусу

При апараті Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України з 20 січня створена оперативна група з питань моніторингу та аналізу ситуації щодо поширення коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба РНБО.

Секретар РНБО Олексій Данилов зазначив, що ситуація з поширенням нового коронавіруса знаходиться на постійному контролі, і апарат РНБО України володіє в повному обсязі всією необхідною інформацією з цього питання.

За його словами, моніторинг поширення нового коронавірусу здійснюється щодо країн Азії, Європи, США та країн СНД, з якими Україна має спільний кордон.

Зокрема, в цілодобовому режимі аналізуються і вивчаються заходи, що вживаються органами влади іноземних держав для запобігання подальшого поширення вірусу, і статистика випадків пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Українські органи влади реалізують планові заходи по недопущенню розповсюдження коронавірусу.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомила, що в Україні за станом на 26 січня не зареєстровано випадків зараження коронавірусом. За її словами, зараз в Україні не зафіксовано випадків зараження цим вірусом. Виявлені випадки, про які повідомляли ЗМІ, були звичайним грипом.

Раніше РБК-Україна писало, що в аеропорту "Бориспіль" з 26 січня пасажири на прямі рейси з Китаю проходитимуть температурний скринінг у зв'язку зі спалахом коронавірусу.