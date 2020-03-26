В Україні створять антикризовий штаб протидії коронавірусу

На нараді фракцій Верховної ради та керівництва Кабінету міністрів прийнято рішення про створення антикризового штабу щодо протидії поширенню коронавірусу. Про це заявив голова парламенту Дмитро Разумков за підсумками наради голів фракцій та уряду 26 березня, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Разумкова, антикризовий штаб очолить прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Була озвучена конструктивна позиція прем’єр-міністра. Було прийнято рішення створити антикризовий штаб на чолі саме з прем’єр-міністром. Адже він саме та людина, яка як ніхто відповідає за боротьбу з коронавірусом. Парламент у цьому плані повністю готовий долучатись і допомагати", - повідомив спікер ВР.

Нагадаємо, раніше координаційний штаб для попередження коронавірусу створили у Офісі генпрокурора.

За останніми даними, в Україні зафіксовано 156 випадків зараження коронавірусом та 5 смертей від інфекції. Також в МОЗ надійшло 183 повідомлення про підозру на коронавірус. Всього з початку року надійшло 1124 повідомлення про підозру на COVID-19.

Детальніше про ситуацію з коронавірусом в Україні та світі - у матеріалі РБК-Україна.