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В Україні смертність від коронавірусу менше 2%, - Ляшко

Автор: Дмитро Левицький

Смертність від коронавірусу в Україні складає 2%, або ж навіть менше. До летальних випадків заносять також смерть зараженого коронавірусом, але не від COVID-19.

Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За словами Ляшка, попри те, що Міністерство охорони здоров'я не переглядало механізм підрахунку летальних випадків, смертність від коронавірусу в Україні залишається низькою.

"Тобто людина померла, і якщо в неї було діагностовано коронавірусну хворобу, вона потрапляє в нашу статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність сьогодні вже менше ніж 2%", - пояснив він.

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Як зазначив санітарний лікар, смертність від коронавірусу знижується й у світі. Так, летальність у світі знизилася з 7% до 3%.

"Тобто лікарі вже знайшли певні підходи для виведення з критичного стану хворих на коронавірусну хворобу", - додав Ляшко.

Нагадаємо, у Київській школі економіки прогнозували, що до кінця 2020 року жертвами коронавірусу можуть стати 20 тисяч українців.

Крім того, днями у Києві було встановлено антирекорд за добовою кількістю померлих з COVID-19.

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Новини України КоронавіруспреступленияВиктор ЛяшкоМінстерство охорони здоров'я України