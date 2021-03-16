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В Україні не було випадків тромбозу після вакцинації AstraZeneca, - Степанов

Автор: Роман Тверденко

В Україні не фіксували випадків тромбозу після отримання дози COVID-вакцини AstraZeneca (Covishield). В цілому у щеплених були лише легкі реакції на щеплення.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він зазначив, що невеликий нагляд після вакцинації був потрібний тільки для двох щеплених.

"У нас зафіксовано 362 побічні реакції. Це легкі реакції, тільки двоє вимагали догляду медпрацівників нетривалий час. Жодних тромбозів у нас зафіксовано не було", - сказав Степанов.

Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що поки не бачить підстав для відмови від використання в Україні вакцини Covishield компанії AstraZeneca. За його словами, офіційного підтвердження зв'язку між тромбозом і вакцинацією поки немає.

Нагадаємо, низка країн світу відмовилися від застосування вакцини AstraZeneca в рамках "заходів безпеки". На такий крок пішли через випадків тромбозу у вакцинованих людей.

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