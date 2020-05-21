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В Україні сильно зіпсується погода: синоптик показала нові карти

Lite » Стиль життя 21.05.2020 - 15:54
В Україні сильно зіпсується погода: синоптик показала нові карти
Погода в Україні (фото: pixabay.com)

Погода в Україні буде дуже холодною, із дрібним дощем та пронизливим вітром

Погода в Україні завтра, 22 травня, сильно погіршиться. Сьогоднішня прохолода порівняно з завтрашньою синоптичною ситуацією здасться літньою спекою, адже в країну йде порція холодного повітря з дрібним дощем та пронизливим поривчастим вітром.

"В Україні у п'ятницю вночі +2+8 градусів, на Заході і в Центрі ймовірні заморозки, вдень +10+15 градусів, - пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Вітер буде задувати з півночі - некомфортний, поривчастий. Ймовірність дощів найвища в північно-східній частині України. А на решті території очікуються локальні дрібні дощі, що будуть чергуватися з проясненнями.

"В Києві в п'ятницю холодно, вдень не вище +10+13 градусів. Місцеві тонкі дощі можливі, але нічого істотного", - пише синоптик і радить усім, хто виходить з дому, одягатися завтра тепліше.

В Україні сильно зіпсується погода: синоптик показала нові карти

Погода в Україні (фото: facebook.com/tala.didenko)

Раніше синоптики розповіли, коли українці можуть розраховувати на потепління і по-справжньому літню погоду в Україні. В цей період очікуються температури вище +20 градусів, але дощі продовжать йти.

Автор: Світлана Дудукало

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