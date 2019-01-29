В Україні зараз є абсолютно всі вакцини, - МОЗ

Календар профілактичних щеплень передбачає вакцинацію дітей проти 10 захворювань

Сейчас в Украине есть абсолютно все вакцины по календарю профилактических прививок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министрества здравоохранения Украины.

Национальный календарь профилактических прививок предусматривает вакцинацию детей против 10 заболеваний: туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, гепатита В, гемофильной инфекции, краснухи, эпидемического паротита; взрослых - против дифтерии и столбняка.

В ведомстве отметили, что посмотреть список вакцин, которые закупает государство, и проверить остаток вакцин в вашем регионе можно в таблице. Однако если в медучреждении нет вакцины, украинцам рекомендуют обратиться к руководителю медучреждения для выяснения причины или в департамент / управление здравоохранения в вашей области.

Как известно, вакцины для Украины за средства государственного бюджета закупает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

Напомним, в Украине от гриппа вакцинировались около 158 тыс. человек, что составляет всего 0,46% от населения страны.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения впервые внесла в ежегодный список глобальных угроз человечеству отказ от вакцинации.