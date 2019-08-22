В Україні сьогодні сонячно, стовпчики термометрів піднімуться до +33

Погода в Україні у четвер, 22 серпня, буде сонячною і малохмарної, вдень температура повітря складе +33 градуси. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформацію Українського Гідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході і півночі країни сьогодні без опадів. Температура повітря вдень сягне +24 +29, вночі очікується +12 +16. У східних і центральних областях температура повітря вдень сягне +25 +30, вночі очікується +12 +18 градусів.

На півдні України також без опадів. Температура повітря вдень сягне +30 +33, вночі очікується +17 +21. У Криму температура повітря вдень сягне +31 +33, вночі очікується +19 +21.

Погода у Києві на сьогодні

За прогнозом синоптиків, у столиці без опадів. Температура повітря вдень сягне +25 +27, вночі очікується +17 +19 градусів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 22 серпня в Києві очікується висока (4 класу), а в Київській області - надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Також завтра, 22 серпня, в Україні очікуються сильні пориви вітру.

Крім того, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, з України поступово йде спека. 22 серпня буде без опадів, на півдні, сході та більшості центральних областей температура повітря складе +30 +35 градусів. На заході очікується невелике похолодання до +23 +28.

У Києві завтра буде без опадів, температура повітря становитиме +26 +28 градусів.