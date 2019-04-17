В Україні сьогодні очікується потепління

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Погода в Україні стане помітно тепліше

Погода в Україні 18 квітня 2019 буде помітно тепліше, практично на всій території сухо і хмарно, температура повітря вдень до +20. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході переважно без опадів, дощі пройдуть у Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях, вдень від +11 до +20, вночі від +3 до +7. На півночі без опадів, вдень від +9 до +14, а вночі від -3 до +4. В центрі вдень від +10 до +14, вночі від +1 до +5.

На сході сухо і без опадів, вдень від +8 до +12, вночі від -1 до -4. На півдні вдень від +10 до +14, вночі від +2 до +6. У Криму вдень від +12 до +14, вночі від +3 до +5.

Відзначимо, в нічний час 18-19 квітня в центральних (крім Вінницької), Київській, Житомирській, Рівненській, Волинській та Львівській областях очікуються заморозки на поверхні ґрунту до -5. У східних, Чернігівській та Сумській областях прогнозуються в сильні заморозки у повітрі до -3.

Фото: погода в Україні 18 квітня

Погода у Києві на сьогодні

В столиці України 18 квітня без опадів, вдень від +12 до +14, вночі від +2 до +4, вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Фото: погода в Києві та області