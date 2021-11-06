В Україні вже зробили понад 19 мільйонів щеплень від COVID

Від початку вакцинальної кампанії в Україні зробили понад 19 млн щеплень від COVID-19. Повністю вакциновані 7,8 млн українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ .

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 269 341 людину, з них отримали одну дозу - 11 269 339 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 7 858 507 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 19 127 846 щеплень.

За даними МОЗ, за добу 5 листопада в Україні 278 917 осіб вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 183 294 людини, повністю імунізовані - 95 623 особи.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", наприкінці жовтня 2021 року не готові вакцинуватися від COVID-19 менше половини українців (43%). При цьому 36% опитаних заявили, що вже вакцинувалися (перше або друге щеплення), 18% сказали, що готові вакцинуватися.

За даними опитування Центру Разумкова, серед українців немає одностайності щодо питання, який спосіб боротьби з розповсюдженням коронавірусу є найбільш дієвим. Близько третини опитаних (31,1%) назвали тотальну вакцинацію населення.