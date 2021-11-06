В Україні вже зробили понад 19 мільйонів щеплень від COVID

Від початку вакцинальної кампанії в Україні зробили понад 19 млн щеплень від COVID-19. Повністю вакциновані 7,8 млн українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
За даними МОЗ, за добу 5 листопада в Україні 278 917 осіб вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 183 294 людини, повністю імунізовані - 95 623 особи.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 269 341 людину, з них отримали одну дозу - 11 269 339 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 7 858 507 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 19 127 846 щеплень.
Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", наприкінці жовтня 2021 року не готові вакцинуватися від COVID-19 менше половини українців (43%). При цьому 36% опитаних заявили, що вже вакцинувалися (перше або друге щеплення), 18% сказали, що готові вакцинуватися.
За даними опитування Центру Разумкова, серед українців немає одностайності щодо питання, який спосіб боротьби з розповсюдженням коронавірусу є найбільш дієвим. Близько третини опитаних (31,1%) назвали тотальну вакцинацію населення.