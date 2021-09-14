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В Україні ріст нових COVID-випадків: за добу захворіли 3332 людини

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні зафіксовано 3332 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Найбільше нових заражень у Києві, Харківській та Львівській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Ситуація за добу

В Україні госпіталізували 718 осіб; летальних випадків - 97; одужали - 1 404 особи.

Протестували методом ПЛР - 29 281 особа, методом ІФА - 8 413 осіб, експрес-тестами - 25 031 особа.

Ситуація в регіонах

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (412), Харківській (260), Львівській (241), Одеській (232) та Луганській (214) областях.

Загальна статистика

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 2 321 156 осіб;
  • одужали - 2 223 272 особи;
  • летальних випадків - 54 457.

Нагадаємо, Кабінет міністрів оновив правила карантину в Україні. РБК-Україна розписало, про які обмеження йде мова.

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