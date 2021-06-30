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В Україні ріст COVID-випадків: 633 зараження за добу

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні виявили 633 нових випадки коронавірусу за минулу добу. Найбільше нових заражень у Києві та Донецькій області.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

За добу госпіталізували 360 осіб, померли 40 пацієнтів, а одужали - 2 294. За вчора протестували методом ПЛР - 22 511 осіб, методом ІФА - 9 581 особу, експрес-тестами - 13 702 особи.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (225), Донецькій (48), Харківській (34), Луганській (32) та Львівській (30) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 2 235 096 осіб;
  • одужали - 2 166 668 осіб;
  • летальних випадків - 52 340;
  • проведено ПЛР-тестувань - 10 840 333.

Вчора МОЗ повідомляв про 182 нових випадки коронавірусу, що в декілька разів менше, ніж сьогодні.

Нагадаємо, у світі виявили понад 182,5 мільйона випадків коронавірусу.

Всесвітня організація охорони здоров’я надала рекомендації щодо захисту від штаму коронавірусу "Дельта".

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