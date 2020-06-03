В Україні різко зросла кількість заражених коронавірусом

За минулу добу заразились майже 500 осіб
В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 483 людей. Загальна кількість інфікованих становить 24 823 осіб.
Такі дані наводить карта РНБО.
Кількість заражених різко зросла після дводенного спаду: 1 червня захворіли 340 осіб, а 2 червня - 328. Крім того, за минулу добу померли ще 8 людей і 362 одужали.
Вінницька обл. - 1050 (657 одужали);
Волинська обл. - 959 (278 одужали);
Дніпропетровська обл. - 950 (267 одужали);
Донецька обл. - 166 (97 одужали);
Житомирська обл. - 780 (472 одужали);
Закарпатська обл. - 1236 (434 одужали);
Запорізька обл. - 463 (258 одужали);
Івано-Франківська обл. - 1465 (862 одужали);
м. Київ - 3133 (756 одужали);
Київська обл. - 1652 (418 одужали);
Кіровоградська обл. - 523 (403 одужали);
Луганська обл. - 49 (40 одужали);
Львівська обл. - 1830 (457 одужали);
Миколаївська обл. - 295 (182 одужали);
Одеська обл. - 913 (231 одужав);
Полтавська обл. - 272 (253 одужали);
Рівненська обл. - 1873 (993 одужали);
Сумська обл. - 174 (147 одужали);
Тернопільська обл. - 1200 (948 одужали);
Харківська обл. - 1131 (467 одужали);
Херсонська обл. - 179 (161 одужав);
Хмельницька обл. - 469 (259 одужали);
Черкаська обл. - 416 (320 одужали);
Чернівецька обл. - 3442 (1017 одужали);
Чернігівська обл. - 203 (63 одужали).
За минулу добу у Львові встановлено рекордну кількість випадків коронавірусу - 96. Разом з тим, стався спалах у футбольному клубі "Карпати".
Нагадаємо, спалах коронавірусу стався в місті Слов'янськ Донецької області, карантин на невизначений час посилили.
Відзначимо, в Міністерстві охорони здоров'я говорили, що деякі обмеження в Україні можуть бути продовжені і після завершення п'ятого етапу виходу з карантину 22 червня.
РБК-Україна писало, що 1 червня в Україні почався третій етап послаблення карантину: відновили роботу спортзали, ТРЦ і деякі навчальні заклади, також відновив роботу метрополітен.
Автор: Анастасия Рокитна