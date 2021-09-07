В Україні різко зросла кількість нових COVID-випадків, за добу захворіли 2197 людей. Найбільше нових заражень в Києві, Львівській та Харківській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
За добу госпіталізували 485 осіб; летальних випадків - 53; одужали - 1 429 осіб. Вчора протестували методом ПЛР - 22 596 осіб, методом ІФА - 7 811 осіб, експрес-тестами - 17 992 особи.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (304), Львівській (165), Харківській (163), Дніпропетровській (151) та Запорізькій (149) областях.
За весь час пандемії в Україні:
Нагадаємо, Україна може перейти в "жовту" зону вже з 13 вересня, МОЗ направило подання Кабміну.
У МОЗ повідомили, як працюватиме громадський транспорт в "жовтій" зоні.