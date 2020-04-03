В Україні збільшилася кількість летальних випадків від коронавірусу

Кількість летальних випадків, пов'язаних з коронавірусом, в Україні збільшилася до 27. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я, опубліковані у Facebook.

За даними Міністерства охорони здоров'я, за останню добу в країні були підтверджені 4 нові смерті від коронавірусу. А загальна кількість летальних випадків від COVID-19 зросла до 27.

Нагадаємо, в Запоріжжі коронавірус виявили у 8-річної дівчинки. Вона є дочкою чоловіка, у якого раніше також підтвердили коронавірус.

Крім того, у Дніпропетровській області лабораторно підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом. Так, в області офіційно зафіксовано 14 випадків захворювання.

Також в Житомирській області підтвердили три нових випадки коронавірусу. Контактні особи хворих встановлюються в першочерговому порядку.

Додамо, що в Полтавській області зафіксували новий випадок зараження коронавірусом. Вірус виявили у 69-річного жителя Кременчука.