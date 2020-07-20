В Україні різкий спад кількості заражених коронавірусом

Станом на 20 липня в Україні виявили 651 новий випадок коронавірусу, що на 80 випадків менше від вчора. Найбільше інфікованих зафіксували у Львівській, Закарпатській областях та Києві.

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.

Крім того, за минулу добу одужали 560 людей, а загальна кількість становить 31 439. Це більше половини від кількості заражених.

Також за вчора померли ще 13 людей від вірусу. Загальна кількість смертельних випадків становить 1 498.

Зазначимо, по вчорашній статистиці в Україні був 731 новий випадок коронавірусу, а за день до цього 847.

Нагадаємо, в Бердянську стався спалах коронавірусу на підстанції швидкої медичної допомоги.

Крім того, спалах COVID-19 зафіксували в одному з кафе курортного селища Рибаківка в Миколаївській області.

Також РБК-Україна писало, що в Одесі стався спалах коронавірусу в дитбудинку.