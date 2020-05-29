В Україні рекорд за кількістю одужань від COVID-19: майже 500 за добу

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Кількість активних хворих зменшилась на 76 осіб

В Україні за минулу добу одужали від коронавірусу рекордна кількість осіб - 495. При цьому нових випадків COVID-19 виявлено 429.

Такі дані опубліковані системою моніторингу поширення COVID-19 РНБО України.

За даними РНБО, станом на ранок 29 травня в Україні захворювання підтверджено у 22 811 осіб. При цьому за минулу добу кількість активних хворих скоротилася на 76 пацієнтів і становить 13 198 осіб. Всього одужали вже 8 934 пацієнта.

Також за 28 травня підтвердили 10 летальних випадків серед пацієнтів з COVID-19. Загальна кількість жертв збільшилася до 679.

Найбільш заражені регіони

Найбільша кількість хворих коронавірусом зафіксовано в місті Київ - 2849 (597 одужали), Чернівецькій області - 3259 (888), Рівненській області - 1628 (754), Львівській області - 1563 (361), Київської області - 1535 (358).

Ситуація в інших регіонах

Загалом випадки підтверджені:

Вінницька обл. - 957 (555 одужали)

Волинська обл. - 863 (234)

Дніпропетровська обл. - 930 (261)

Донецька обл. - 158 (82)

Житомирська обл. - 694 (408)

Закарпатська обл. - 1147 (394)

Запорізька обл. - 431 (246)

Івано-Франківська обл. - 1360 (780)

Кіровоградська обл. - 503 (394)

Луганська обл. - 46 (39)

Миколаївська обл. - 284 (145)

Одеська обл. - 878 (182)

Полтавська обл. - 268 (244)

Сумська обл. - 167 (141)

Тернопільська обл. - 1145 (884)

Харківська обл. - 1011 (235)

Херсонська обл. - 177 (155)

Хмельницька обл. - 407 (206)

Черкаська обл. - 401 (300)

Чернігівська обл. - 150 (55).

Медики і діти

Із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 виявлено у 1 693 дітей і 4 411 медиків. У госпіталізації потребували 273 дитини і 825 медиків.

З початку пандемії в Україні досліджено 337 318 зразків методом ПЛР.

Нагадаємо, вчора у Національній академії наук відзначили, що Україна пройшла пік коронавірусу.

Також повідомлялося, що у разі другої хвилі коронавірусу українські медики будуть пропонувати іншу стратегію боротьби з епідемією.

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Автор: Игорь Литвиненко