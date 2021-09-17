В Україні дозволене комбінування вакцин Moderna та Pfizer, - МОЗ

У липні в Україні схвалили рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики та дозволили комбінувати мРНК-вакцини.

"Якщо мРНК-вакцина того самого виробника недоступна, для другого щеплення можна використати вакцину на платформі мРНК іншого виробника", - зазначили у МОЗ.

Інтервал між першою і другою дозами становитиме 28 днів.

"Комбінування вакцин Moderna та Comirnaty/Pfizer-BioNTech є безпечним та ефективним", - запевняють у міністерстві.