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В Україні дозволять відвідувати пляжі, але з умовами: до чого готуватися

Lite » Стиль життя 18.05.2020 - 20:09
В Україні дозволять відвідувати пляжі, але з умовами: до чого готуватися
Пляжний сезон в Україні у 2020 році (Колаж РБК-Україна)

В Україні після карантину планують відкрити пляжі, але відпочинок буде дозволений з певними правилами

Карантин в Україні через пандемію коронавірусу продовжують пом'якшувати, хоча багато обмежень все ще залишаються в силі. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, які правила будуть для відвідування пляжів в Україні та коли можна буде відправитися відпочивати.

Як розповів Віктор Ляшко, у МОЗ провели консультації з інститутом епідеміології інфекційних хвороб з приводу пляжного сезону в Україні. Фахівці відзначили, що морська сіль і ультрафіолет здатні знищувати збудників COVID-19. А це означає, що українцям відкриють доступ до пляжів біля прісних річок і морів.

Проте головний санітарний лікар відзначив, що купання в прісній воді не є безпечним на 100%, через те, що коронавірус може вижити у воді без солі.

Для українців будуть введені суворі обмеження на відвідування пляжів. У першу чергу доступ на пляжі буде обмежений для людей похилого віку, а також тим, хто має серйозні хронічні захворювання.

Дистанція між тими, хто купаються, а також між тими, хто засмагає на пляжі, повинна бути не менше 2 метрів.

Всім відпочивальникам доведеться дотримуватися масочного режиму і ретельно стежити за гігієною.

Пляжі в Києві планують відкрити з 1 червня. Як розповів начальник Госпотребслужби столиці Олег Рубан у коментарі для видання Vesti, зараз проводять лабораторні дослідження води та радіологічне дослідження піску.

"Пляжі дозволили відкривати, оскільки потенційної загрози вони не несуть. З 1 червня деякі пляжі будуть відкриті офіційно", - розповів Олег Рубан.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у МОЗ розповіли, як працюватиме транспорт після ослаблення карантину.

Автор: Маруся Щаслива

Теги Новини України пляжный сезонпляж
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