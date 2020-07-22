В Україні розробляють чотири препарати від коронавірусу, - МОЗ

Станом на сьогодні в Україні розробляють чотири лікарських засобів від коронавірусу. Наразі по них йде клінічне випробування.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він уточнив, що ці ліки розробляють українські компанії.

"Вони (ліки, - ред.) використовуються в Україні для інших захворювань і в тому числі на думку фахівців, вони можуть бути корисні в лікуванні COVID-19", - зазначив він.

Степанов додав, що клінічні випробування - це тривалий процес.

Нагадаємо, у світі випробовують на людях майже 20 вакцин від коронавірусу.

Раніше повідомлялось, що Єврокомісія дозволила продаж першого препарату проти COVID-19.

Зазначимо, згідно з опитуванням, менше половини українців згодні вакцинуватися від коронавірусу.

Нагадаємо, в Україні до карантину не готові сім областей, з оновленого списку були виключені Київ і Одеська область.