В Україні викрили незаконний збут біодобавок, що "захищають" від COVID-19

Фото: СБУ (РБК-Україна)

Продавці робили акцент саме на властивостях препаратів, які нібито підсилюють захисні можливості організму від COVID-19

Правоохоронці викрили масштабний збут через інтернет і мережа колл-центрів не сертифікованих біодобавок. Продавці стверджували, що препарати допомагають захиститися від коронавірусу.

Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

Продавці робили акцент саме на властивостях препаратів, які нібито підсилюють захисні можливості організму від COVID-19. Фактично комерсанти наживалися на страхах людей, вводячи їх в оману.

За даними слідства, організували збут препаратів відразу кілька компаній, які спеціалізуються на торгівлі біологічно активними добавками.

Під час обшуків в офісних приміщеннях, колл-центрах і місцях проживання фігурантів правоохоронці вилучили документи та інструкції, що підтверджують протиправну діяльність. Також виявлено понад 1,1 млн доларів.

Також наголошується, що, займаючись комерційною діяльністю підприємці ухилилися від сплати податків на суму понад 80 млн гривень.

Нагадаємо, СБУ викрила діяльність угруповання, яке займалося виготовленням і торгівлею наркотиків, до складу якої входив співробітник Служби.

Крім того, у Києві викрили наркосиндикат з рекордною партією метадону.

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Автор: Валерія Мрачковська