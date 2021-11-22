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В Україні викрили чиновника на розтраті грошей для закупівлі COVID-апаратури

Автор: Іванна Шовкун

В Україні правоохоронці викрили керівника комунального підприємства на розтраті державних грошей. Кошти були виділені на закупівлю апаратури для виявлення вірусу COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, керівник комунального підприємства Криворізької міської ради у травні 2020 року порушив принцип максимальної економії та ефективності. Він перерахував зайві кошти (3,6 млн гривень), які були виділені для закупівлі ампліфікатора в реальному часі - аналізатора ПЛР для виявлення РНК вірусу COVID-19.

Зазначають, що міському бюджету завдано матеріальних збитків в особливо великих розмірах. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, співробітники СБУ викрили службовців медичних закладів Києва на розкраданні коштів, виділених на боротьбу з пандемією COVID-19. Зловмисники привласнили собі майже 2 мільйони гривень.

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