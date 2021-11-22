В Україні викрили чиновника на розтраті грошей для закупівлі COVID-апаратури

В Україні правоохоронці викрили керівника комунального підприємства на розтраті державних грошей. Кошти були виділені на закупівлю апаратури для виявлення вірусу COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора .

За даними слідства, керівник комунального підприємства Криворізької міської ради у травні 2020 року порушив принцип максимальної економії та ефективності. Він перерахував зайві кошти (3,6 млн гривень), які були виділені для закупівлі ампліфікатора в реальному часі - аналізатора ПЛР для виявлення РНК вірусу COVID-19.

Зазначають, що міському бюджету завдано матеріальних збитків в особливо великих розмірах. Наразі триває досудове розслідування.