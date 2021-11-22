ru ua
Пн, 22 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

В Україні викрили чиновника на розтраті грошей для закупівлі COVID-апаратури

Новость на русском →
Україна, Понеділок 22 листопада 2021 15:08
В Україні викрили чиновника на розтраті грошей для закупівлі COVID-апаратури Фото: правоохоронці викрили чиновника на розтраті держкоштів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

В Україні правоохоронці викрили керівника комунального підприємства на розтраті державних грошей. Кошти були виділені на закупівлю апаратури для виявлення вірусу COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, керівник комунального підприємства Криворізької міської ради у травні 2020 року порушив принцип максимальної економії та ефективності. Він перерахував зайві кошти (3,6 млн гривень), які були виділені для закупівлі ампліфікатора в реальному часі - аналізатора ПЛР для виявлення РНК вірусу COVID-19.

Зазначають, що міському бюджету завдано матеріальних збитків в особливо великих розмірах. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, співробітники СБУ викрили службовців медичних закладів Києва на розкраданні коштів, виділених на боротьбу з пандемією COVID-19. Зловмисники привласнили собі майже 2 мільйони гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України
NEWS
Нові правила. Як Кабмін планує змінити обмеження карантину в Україні
Нові правила. Як Кабмін планує змінити обмеження карантину в Україні
DAILY
Новий транш і stand-by до літа. Чого чекати Україні після продовження програми МВФ
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Новий транш і stand-by до літа. Чого чекати Україні після продовження програми МВФ