Правоохоронці в Україні викрили 6 осіб, які поширювали фейки про коронавирус на території країни. Про це повідомили в Службі безпеки України.

Як зазначили в СБУ, до адміністративної відповідальності притягнуто 5 осіб у Чернівецькій та Луганській областях. Проти жителя Одеси було відкрито кримінальну справу, так як він крім фейків про коронавирус, поширював також сепаратистські матеріали в інтересах Росії.

"Громадянин України отримував завдання не тільки поширювати неправдиву інформацію про коронавирусе, але і публікував матеріали із закликами до зміни територіальних кордонів та державного кордону України. А це є кримінальним правопорушенням, передбаченим ст. 110 КК України", - зазначили в СБУ.

Жителю Одеси повідомили про підозру, а також планується обрання йому запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Нагадаємо, 18 березня в Україні вступив в силу закон про протидію коронавирусу. Зокрема, законопроектом передбачається кримінальна відповідальність за навмисне зараження коронавірусом.

Також раніше РБК-Україна писало, що в Полтавській області поліція оштрафувала жителя за помилковий виклик медиків у зв'язку з захворюванням коронавірусом. Чоловікові оштрафували від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.