В Україні зростає кількість заражених коронавірусом: список областей

Станом на 7 квітня заразились 1462 людей, з них 253 - у Києві
МОЗ опублікував свіжі дані про кількість заражених коронавірусом в Україні, за добу заразились 143 людини. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
Як зазначається, станом на 7 квітня заразились 1462 людей, з них 253 - у Києві. Найбільше заражених, крім столиці, у Чернівецькій - 247 випадки, Івано-Франківській - 160 випадків, Тернопільська - 168 випадки. Ситуація в інших областях така:
- Вінницька область - 77 випадків;
- Волинська область - 34 випадки;
- Дніпропетровська область - 15 випадків;
- Донецька область - 10 випадків;
- Житомирська область - 11 випадків;
- Закарпатська область - 38 випадків;
- Запорізька область - 41 випадок;
- Кіровоградська область - 53 випадки;
- Київська область - 97 випадків;
- Львівська область - 29 випадків;
- Луганська область - 3 випадки;
- Одеська область - 30 випадків;
- Полтавська область - 12 випадків;
- Рівненська область - 40 випадків;
- Сумська область - 51 випадок;
- Тернопільська область - 168 випадків;
- Харківська область - 1 випадок;
- Херсонська область - 13 випадків;
- Хмельницька область - 10 випадків;
- Черкаська область - 62 випадки;
- Чернігівська область - 7 випадків.
Нагадаємо, МОЗ вивчить феномен Миколаївської області, де немає коронавірусу.
Зазначимо, в Україні станом на ранок 7 квітня лабораторно підтверджено 1462 випадків зараження коронавірусом. За добу було зафіксовано 143 нові випадки.