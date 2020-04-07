В Україні зростає кількість заражених коронавірусом: список областей

МОЗ опублікував свіжі дані про кількість заражених коронавірусом в Україні, за добу заразились 143 людини. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Як зазначається, станом на 7 квітня заразились 1462 людей, з них 253 - у Києві. Найбільше заражених, крім столиці, у Чернівецькій - 247 випадки, Івано-Франківській - 160 випадків, Тернопільська - 168 випадки. Ситуація в інших областях така:

Вінницька область - 77 випадків;

Волинська область - 34 випадки;

Дніпропетровська область - 15 випадків;

Донецька область - 10 випадків;

Житомирська область - 11 випадків;

Закарпатська область - 38 випадків;

Запорізька область - 41 випадок;

Кіровоградська область - 53 випадки;

Київська область - 97 випадків;

Львівська область - 29 випадків;

Луганська область - 3 випадки;

Одеська область - 30 випадків;

Полтавська область - 12 випадків;

Рівненська область - 40 випадків;

Сумська область - 51 випадок;

Тернопільська область - 168 випадків;

Харківська область - 1 випадок;

Херсонська область - 13 випадків;

Хмельницька область - 10 випадків;

Черкаська область - 62 випадки;

Чернігівська область - 7 випадків.

Нагадаємо, МОЗ вивчить феномен Миколаївської області, де немає коронавірусу.

Зазначимо, в Україні станом на ранок 7 квітня лабораторно підтверджено 1462 випадків зараження коронавірусом. За добу було зафіксовано 143 нові випадки.