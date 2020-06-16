В Україні знову зростає число заражень коронавірусом

В Україні за добу зафіксували 666 випадків зараження коронавірусом, що на 10 випадків більше за попередній день.

Про це на брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов.

"За минулу добу захворіло 666 осіб, з них 52 дитина, а також 63 медпрацівника", - повідомив очільник відомства.

Крім того, за добу від коронавируса померло 11 осіб, а вилікувалися - 275. Лідером за кількістю заражень і раніше залишається Львівська область - 139 випадків. Також в лідерах Рівненська область - 104 випадки і Волинська - 61.

Всього ж за весь час пандемії в Україні зафіксовано 32 476 випадків коронавірусу, 912 з них - летальні, а 14 528 осіб вилікувалися.

Нагадаємо, в Україні через коронавірус діє адаптивний карантин. Після жорстких обмежень, які почали вводити з березня поточного року, уряд пішов на ряд послаблень. На даний момент кожен регіон в праві вводити, передбачені Кабміном, пом'якшення. Однак, для цього області повинні відповідати встановленим критеріям.

Як повідомлялося, через недавній спалаху коронавірусу контроль карантину в Україні посилять.