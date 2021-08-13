В Україні росте кількість нових COVID-випадків: за добу захворіли ще 1263 людини

В Україні виявили ріст нових заражень коронавірусом, за минулу добу виявили 1263 нових випадки. Найбільше за вчора виявили заражень у Києві та Одеській області.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
За добу госпіталізували 613 осіб; летальних випадків - 44; одужали - 1 007 осіб. Протестували методом ПЛР - 22 318 осіб, методом ІФА - 8 133 особи, експрес-тестами - 16 904 особи.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (166), Одеській (99), Донецькій (84), Харківській (78) та Львівській (78) областях.
За весь час пандемії в Україні:
Нагадаємо, в Україні продовжили карантин до жовтня.