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В Україні росте кількість нових COVID-випадків: за добу захворіли ще 1263 людини

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні виявили ріст нових заражень коронавірусом, за минулу добу виявили 1263 нових випадки. Найбільше за вчора виявили заражень у Києві та Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

За добу госпіталізували 613 осіб; летальних випадків - 44; одужали - 1 007 осіб. Протестували методом ПЛР - 22 318 осіб, методом ІФА - 8 133 особи, експрес-тестами - 16 904 особи.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (166), Одеській (99), Донецькій (84), Харківській (78) та Львівській (78) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 2 263 864 особи;
  • одужало - 2 195 798 осіб;
  • летальних випадків - 53 217.

Нагадаємо, в Україні продовжили карантин до жовтня.

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Мінстерство охорони здоров'я України