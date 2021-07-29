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В Україні росте кількість нових COVID-випадків: за добу 846 заражень

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Київ, Четвер 29 липня 2021 08:14
В Україні росте кількість нових COVID-випадків: за добу 846 заражень Фото: в Україні ріст COVID-випадків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу виявили 846 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень у Києві та Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

За добу в Україні госпіталізували 480 осіб; летальних випадків - 25; одужали - 510 осіб. За вчора протестували методом ПЛР - 19 582 особи, методом ІФА - 7 962 особи, експрес-тестами - 14 960 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (195), Харківській (70), Донецькій (66), Запорізькій (56) та Одеській (56) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 2 250 907 осіб;
  • одужали - 2 185 849 осіб;
  • летальних випадків - 52 916.

Зазначимо, вчора повідомляли про 717 нових заражень коронавірусом, що більше, ніж на 100 разів, менше, ніж сьогодні.

Нагадаємо, станом на 28 липня в Україні виявлено 17 випадків зараження "Дельта" -штамом коронавірусу.

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