В Україні росте кількість нових COVID-випадків: за добу 846 заражень

В Україні за минулу добу виявили 846 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень у Києві та Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу МОЗ .

За добу в Україні госпіталізували 480 осіб; летальних випадків - 25; одужали - 510 осіб. За вчора протестували методом ПЛР - 19 582 особи, методом ІФА - 7 962 особи, експрес-тестами - 14 960 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (195), Харківській (70), Донецькій (66), Запорізькій (56) та Одеській (56) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли - 2 250 907 осіб;

одужали - 2 185 849 осіб;

летальних випадків - 52 916.

Зазначимо, вчора повідомляли про 717 нових заражень коронавірусом, що більше, ніж на 100 разів, менше, ніж сьогодні.