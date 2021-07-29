В Україні росте кількість нових COVID-випадків: за добу 846 заражень
В Україні за минулу добу виявили 846 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень у Києві та Харківській області.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
За добу в Україні госпіталізували 480 осіб; летальних випадків - 25; одужали - 510 осіб. За вчора протестували методом ПЛР - 19 582 особи, методом ІФА - 7 962 особи, експрес-тестами - 14 960 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (195), Харківській (70), Донецькій (66), Запорізькій (56) та Одеській (56) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли - 2 250 907 осіб;
- одужали - 2 185 849 осіб;
- летальних випадків - 52 916.
Зазначимо, вчора повідомляли про 717 нових заражень коронавірусом, що більше, ніж на 100 разів, менше, ніж сьогодні.
Нагадаємо, станом на 28 липня в Україні виявлено 17 випадків зараження "Дельта" -штамом коронавірусу.