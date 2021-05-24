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В Україні розглядають варіант обов'язкової COVID-вакцинації для вчителів

Автор: Ігор Литвиненко

Уряд України опрацьовує механізм введення обов'язкової вакцинації від коронавірусу для вчителів. Поки від вчителів законодавчо не вимагають обов'язково щепитися від COVID-19.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр освіти Сергій Шкарлет.

За його словами, вчителі є потенційними носіями вірусу, які знаходяться в групі дітей і колег.

"Діти менше хворіють, але вони теж є носіями. Треба подумати про те, можливо, потрібно в кваліфікаційну характеристику професії внести обов'язково або вакцинацію, або ПЛР-тест", - заявив Шкарлет.

Міністр додав, що спочатку в сфері освіти були готові 32% співробітників на вакцинацію.

"Станом на зараз по школах і садочках у нас вже 250 тисяч працівників записані на вакцинацію, по установах вищої освіти і коледжах бажаючих більше 25 тисяч (в середньому по всіх установах це більше 90% всіх співробітників). Точно знаю, що по Києву вже навіть почали ревакцинацію. Можливо, назва вакцини Pfizer дасть нам ще більший відсоток бажаючих", - додав він.

Нагадаємо, 18 травня в Україну доставили другу партію вакцини від коронавірусу Pfizer. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, цією вакциною будуть прищеплювати вчителів.

Також повідомлялося, що міністр освіти оцінив ймовірність "дистанційки" з 1 вересня.

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