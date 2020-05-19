Як в Україні працюють салони краси і перукарні: нові правила

В Україні почали відкривати салони краси та перукарні після двомісячного карантину через пандемії коронавірусу. Однак працювати почали тільки ті салони, які можуть виконати всі правила і приписи МОЗ.

З 12 травня в Україні відкрили перукарні та салони краси. Проте умови роботи в них на цей момент залишаються карантинні. Варто відзначити, що відкритися змогли тільки ті салони, які в змозі забезпечити всі умови МОЗ та Кабінету міністрів.

Частина закладів, які мають дуже маленьку площу або не можуть забезпечити для робочих місць відстань 1,5 метрів, просто не відкрилася.

Також деякі салони змушені працювати без частині майстрів. Хтось змушений був звільнитися або піти в довготермінову відпустку своїм коштом. Як розповіли в коментарі для Styler, на західній Україні не всі працівники змогли повернутися 12 травня на роботу. Основна причина – відсутність приміського транспорту.

Ті, хто зміг відновити роботу, дотримується суворих правил і тримають двері салонів закритими, пускають тільки по запису.

Основні правила роботи салонів краси та перукарень в умовах карантину:

Без попереднього запису клієнти відвідати салони не зможуть. Для того, щоб постригтися або підфарбуватися, потрібно попередньо записатися за телефоном або за допомогою месенджерів.

Всіх клієнтів приймають тільки з 15-хвилинним інтервалом. Чекати своєї черги можна тільки на вулиці та на одну людину має бути не менше 5 кв. метрів.

Всі відвідувачі салонів, а також працівники, повинні мати засоби індивідуального захисту. При чому працівники салону повинні використовувати тільки респіратори без клапана для видиху.

Перед початком роботи всі працівники салонів краси обов'язково повинні проходити температурний скринінг.

Біля входу до закладу обов'язково повинна бути розмітка для клієнтів, про дотримання дистанції в 1,5 метра. Між місцями надання послуг також має бути відстань не менше 1,5 метра.

Всі заклади повинні забезпечити дезінфекцію після кожного клієнта і централізований збір використаних засобів захисту.

Під час карантину вся рекламна продукція, журнали, каталоги, різні іграшки – заборонені.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відбувається у ресторанах і кафе після пом'якшення карантину.