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В Україні у п'яти областях не виявлено нових випадків коронавірусу

Новини » Коронавірус     13.05.2020 - 09:25
В Україні у п'яти областях не виявлено нових випадків коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

COVID-19 не виявили у Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Чернігівській та Луганській областях

За минулу добу в Україні в п'яти областях не зареєстровано жодного нового випадку захворювання коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані системи моніторингу поширення COVID-19 РНБО України.

за даними РНБО, жодного випадку не виявили у Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Чернігівській та Луганській областях. Ці області є одними з найменш постраждалих від епідемії COVID-19 в Україні - 331, 225, 157, 79 і 42 хворих пацієнта відповідно.

Відзначимо, за 12 травня в Україні підтвердили 402 нових захворювання коронавірусом. Таким чином, кількість нових випадків знову зросла після дводенного спаду. Загальне число інфікованих наближається до 16,5 тисячам.

Також РБК-Україна писало, що за добу померли від COVID-19 14 пацієнтів. Всього в країні жертвами коронавіруса стали 439 пацієнтів.

Крім цього повідомлялося, що новий спалах коронавіруса зафіксували в Івано-Франківській області. Зокрема, із села Княжолуки в районну лікарню госпіталізовано 20 людей, у 8 з них підтвердили COVID-19.

Теги Новини України УкраїнаобластиКоронавірус
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